Bahnhalt Hof-Mitte: Landkreis-CSU wünscht sich Wendegleis am Schellenberg

Bis Züge am neuen Haltepunkt Hof-Mitte halten, dauert es noch ein paar Jahre. Aber schon jetzt laufen die Vorbereitungen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft plant mit mehr Zügen, die aus Richtung Münchberg dort halten. Die CSU im Landkreis Hof wünscht sich aber auch eine Anbindung in die andere Richtung. Ihr Vorschlag: Ein Wendegleis am Schellenberg. Damit wäre der Haltepunkt auch mit Köditz, Naila und Bad Steben verbunden. Kreisvorsitzender Paul-Bernhard Wagner hat für diese Idee um Unterstützung bei der Bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer gebeten. Der Bad Stebener Bürgermeister Bert Horn verspricht sich dadurch auch eine bessere Verbindung für Menschen, die die geplanten Frankenwaldbrücken im Höllen- und Lohbachtal besuchen wollen.