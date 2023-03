Bahnbrücke in Unterkotzau: Stadt Hof stimmt sich zum Rückbau ab

Mit den Brücken in Hof ist das ja so eine Sache. Einige sind marode, die Instandsetzung lässt jedoch oft auf sich Warten. Seit der vergangenen Woche ist die Bahnbrücke in Unterkotzau gesperrt. Jetzt gibt es ein Update aus dem Hofer Rathaus. Das Bauamt spricht sich derzeit mit der Deutschen Bahn über den Rückbau der Brücke ab. Bisher ist der Bahnverkehr dort nicht eingeschränkt. Wann die Arbeiten starten können, könne die Stadt noch nicht sagen. Das hinge von den Sperrpausen der Bahn ab. Klar ist mittlerweile, dass die Brücke wahrscheinlich nicht allein durch Eigengewicht einbrechen wird. Die Sperrung ist trotzdem nötig, um den Schwerverkehr am Überfahren zu hindern. Als Ausweichlösung steht zurzeit die Zedtwitzer Straße zur Verfügung. Sie soll deshalb zeitnah ertüchtigt werden.