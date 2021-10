Bahnausbau Nordostbayern: Bahn will 4 Milliarden Euro investieren

Wenn man in der Region mit der Bahn fährt, dann ist man häufig noch mit Dreckschleudern unterwegs. Die Deutsche Bahn will dieses Problem schon länger mit der Elektrifizierung angehen. Die aktuellen Pläne hat sie jetzt vorgestellt.

Insgesamt vier Milliarden Euro fließen in den Ausbau der Infrastruktur im Norden und Osten Bayerns in den kommenden 15 Jahren. Unter anderem soll die bisher noch größte Diesel-Insel Deutschlands zwischen Hof und Regensburg durch die Elektrifizierung von rund 500 Kilometern weg. Dazu gehört zum einen die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg über Marktredwitz und Schirnding bis nach Tschechien und der sogenannte Ostkorridor von Hof nach Regensburg. Dort sollen dann auch Güterzüge fahren, um den Schwerlastverkehr von der Straße zu bekommen. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer begrüßte die Pläne, forderte aber mehr Tempo. Der Bund stehe nun in der Pflicht, die Deutsche Bahn zügig mit den nächsten Planungsschritten für die Franken-Sachsen-Magistrale zu beauftragen.