Bahnausbau in Marktredwitz: Wie sieht der Lärmschutz aus?

Die Bahn will bekanntlich die Strecke von Hof über Marktredwitz nach Obertraubling bei Regensburg ausbauen und elektrifizieren. Damit kann potenziell mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene. Das ist vielleicht umweltfreundlicher, aber nicht unbedingt leiser. In Marktredwitz gings jetzt um Lösungen für den Lärmschutz.

Der Bauausschuss hat sich mit verschiedenen Varianten des Lärmschutzes auseinandergesetzt und sich für acht ortsprägende Bereiche auf eine Mischung aus geschlossenen und transparenten Lärmschutzwänden ausgesprochen. So bekommen die Bahnüberführungen in der Bayreuther Straße, der Friedenfelser Straße und im Auenpark allesamt transparente Lärmschutzwände, die den Schall reflektieren. Geschlossene Lärmschutzwände schlucken den Schall und kommen bei der Eisenbahnüberführung Thölau, der Strehlenbergstraße, der Lorenzreuther Straße, im Rübezahlweg und am Bahnhof zum Einsatz. Damit das Ganze auch ansprechend aussieht, soll die Lärmschutzwand am Bahnhof mit einem bunten Digitaldruck versehen werden. Die Bahn soll dafür nun Vorschläge liefern.