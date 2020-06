Bahnanbindung: Region droht Abstellgleis

Die bislang geplante durchgehende Fernverbindungsstrecke von Nürnberg bis zur Ostsee soll gestrichen werden. Dann gäbe es aus der Region auch keine direkte Verbindung mehr nach Berlin. Nach den neuesten vorliegenden Informationen soll die Fernverkehrslinie 2 von Nürnberg nach Binz über Marktredwitz, Hof, Plauen, Reichenbach, Altenburg Leipzig, Dessau und Berlin in Leipzig unterbrochen werden – dort müssten dann alle Fahrgäste umsteigen. Einfach so hinnehmen will das ein breites Bündnis aus Politikern der Region nicht und hat einen Brandbrief an Bundesverkehrsminister Scheuer geschrieben. Mit dem „Deutschland-Takt 2030“ wollte der Bund eigentlich ein verbessertes Fahrplanangebot mit kürzeren Fahrzeiten und höherem Komfort anbieten. So waren im ersten veröffentlichten Gutachterentwurf für Hof und Plauen ein 1-Stundentakt nach Nürnberg und Dresden sowie ein 2-Stundentakt nach Berlin und München vorgesehen. Jetzt droht den Regionen Hochfranken und Vogtland sprichwörtlich das Abstellgleis.

Den kompletten Brief der überregionalen Initiative mit den Bundestagsabgeordneten Yvonne Magwas und Hans-Peter Friedrich; Eva Döhla, Oberbürgermeisterin der Stadt Hof; Oliver Bär, Landrat des Landkreises Hof; Rolf Keil, Landrat des Vogtlandkreises; Ralf Oberdorfer, Oberbürgermeister der Stadt Plauen; Raphael Kürzinger, Oberbürgermeister der Stadt Reichenbach findet ihr hier:

Herunterladen