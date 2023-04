Bahn-Wandern im Oberpfälzer Wald: Neue Karte von Länderbahn und Tourismusgemeinschaft

Im Wald wandern oder spazieren gehen – dafür gibt es bei uns in der Region jede Menge Möglichkeiten. Die Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald und die Länderbahn wollen dabei jetzt noch mehr Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legen. Zusammen haben sie deswegen eine neue Karte rausgebracht. In der bekommt ihr Wandertipps mit Bahnanschluss im Oberpfälzer Wald. Insgesamt neun Touren gibt’s in der Karte und auf der dazugehörigen Internetseite. Zu den Ausgangspunkten der Touren kommt ihr ganz einfach mit der oberpfalzbahn. Für den Rückweg zum Bahnhof könnt ihr dann den BAXI-Anrufbus nehmen. Mehr Infos gibt’s hier