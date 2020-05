Bahn stellt erste Pläne vor: Elektrifizierung zwischen Hof und Regensburg schreitet voran

Sie verbessert den Zugverkehr zwischen Hof und Regensburg erheblich: Die Elektrifizierung von Bahnstrecken in der Oberpfalz. Fernverkehszüge sorgen zum Beispiel für umsteigefreie Verbindungen nach München und Dresden. Bis 2038 will die Bahn ihre Züge nur noch mit grünem Strom fahren lassen. Jetzt prüft sie, welche Maßnahmen auf der Strecke zwischen Regensburg und Hof notwendig sind. Zugleich müssen Bahnstromleitungen in der Region entstehen, heißt es in einer Mitteilung. Jetzt hat die Bahn erste Planungsergebnisse vorgestellt, im Sommer sollen Veranstaltungen für Bürger und Anlieger folgen. Ab Mitte Juni etwa sollen sich Interessierte virtuell darüber informieren können.

www.bahnausbau-nordostbayern.de