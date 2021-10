Bahn schleift Auto mit: Fahrerin schwer verletzt

Runding (dpa/lby) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug in der Oberpfalz ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 53-jährige Autofahrerin hatte am Samstag in Runding (Landkreis Cham) beim Überqueren eines Bahnübergangs den kommenden Zug übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Bahn erfasste den Angaben zufolge die Beifahrerseite des Wagens und schleifte diesen circa 30 Meter mit, ehe der Zug zum Stehen kam. Die Autofahrerin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Leicht verletzt wurden zudem drei der 22 Fahrgäste.

Nach gründlicher Begutachtung konnte die Bahn ihre Fahrt gut zwei Stunden später fortsetzen.

