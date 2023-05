Bahn modernisiert Strecke Nürnberg-Würzburg – ICE betroffen

Eine Schienenmodernisierung in Franken sorgt in den kommenden Monaten für erhebliche Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Montag mitteilte, sind insbesondere die Regionalbahnen zwischen Nürnberg und Würzburg betroffen. Darüber hinaus müssen aber auch zahlreiche ICE umgeleitet werden. Dies hat teilweise sogar Auswirkungen bis nach Hessen, weil mitunter die Züge nicht in Hanau und Frankfurt/Main halten können.

Die Bauarbeiten sollen an diesem Freitag beginnen und bis 11. September dauern. Auf der stark befahrenen Strecke würden rund 144 Kilometer Gleise, 40 Weichen und etwa 230.000 Schwellen ausgetauscht. Für die Arbeiten müssten rund 200.000 Tonnen Schotter bewegt werden. Parallel würden neben den Gleisarbeiten auch weitere Modernisierungsprojekte an der Strecke laufen. Im Regionalverkehr müssen die Fahrgäste daher vorübergehend auf Busse umsteigen.

Im Fernverkehr wird die betroffene Strecke umfahren. Die ICE von und nach Hamburg beziehungsweise Dortmund werden auf dem Weg nach Passau oder München über Augsburg oder Ansbach umgeleitet. Dies werde oftmals zu Verspätungen im Bereich von etwa einer halben Stunde führen, hieß es. Teilweise müssten Züge auch ausfallen, berichtete die DB.