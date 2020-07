Bahn investiert 436 Millionen Euro in Bayern – auch die Region profitiert

Bahnfahren soll attraktiver werden. Um den Nahverkehr in Bayern auszubauen, nimmt die Deutsche Bahn eine Menge Geld in die Hand. So steckt das Unternehmen allein rund 10 Millionen Euro in den Bau eines Wendegleises im Bereich des geplanten neuen innerstädtischen Haltepunktes Hof-Mitte. Für einen sechsten Bahnsteig am Coburger Bahnhof gibt es 2,5 Millionen und noch einmal 1,5 Millionen Euro fließen dort in die Erneuerung der Zug-Anfahrtssignale. Außerdem will die Bahn die Zugstrecke zwischen Coburg und Bad Rodach schneller realisieren. Insgesamt investiert die Bahn in Bayern bis 2029 rund 436 Millionen Euro in Bahnhöfe und die in die Jahre gekommene Schieneninfrastruktur.