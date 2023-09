Bahn, Flüchtlinge & Gastronomie: Das beschäftigt die Landkreise in Oberfranken

Mit welchen Herausforderungen haben es die oberfränkischen Landkreise aktuell zu tun? Darum ist es bei einer Abstimmungsrunde im Bezirksverband Oberfranken des Bayerischen Landkreistages gegangen. Mit dabei waren der Hofer Landrat Oliver Bär und Wunsiedels Landrat Peter Berek.

Es ist vor allem um Probleme im ländlichen Raum gegangen. Die Landräte wollen unter anderem das oberfränkische Schienennetz verbessern. Dafür soll es eine Machbarkeitsstudie zu innovativen Antriebsarten auf der nicht elektrifizierten „Oberfranken-Achse“ geben. Auch die Unterbringung von Geflüchteten würde die oberfränkischen Landkreise noch vor Herausforderungen stellen. Hier sei eine Reform im Europäischen Asylsystems dringend notwendig. Die Landräte sprechen sich auch klar dagegen aus, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wieder steigt. Gerade für die vielen kleineren, oft familiengeführten Lokale in der Region würde das das Aus bedeuten, so Hofs Landrat Oliver Bär.