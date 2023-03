Bahn-Ausbau zwischen Hof und Marktredwitz: Voruntersuchungen werden im März fortgesetzt

Die Bahn will die Strecke von Hof über Marktredwitz nach Obertraubling bei Regensburg elektrifizieren und ausbauen – den sogenannten Ostkorridor Süd. Solche großen Bauprojekte haben natürlich auch Auswirkungen auf die Umgebungen. Diese Auswirkungen will die Bahn abschätzen und möglichst klein halten. Schon im Februar haben Bahnmitarbeiter den Baugrund entlang der Bahnstrecke untersucht. Konkret haben sie geprüft, wie sich Erschütterungen durch Bauarbeiten aufs Umfeld auswirken. Im März geht’s jetzt darum, was Anwohner von den Erschütterungen mitbekommen könnten. Dafür werden Gutachter die Grundstücke der Anwohner untersuchen. In vereinzelten Fällen müssen die Gutachter auch Gebäude betreten, teilt die Bahn nun mit. Die betroffenen Eigentümer werden frühzeitig per Post informiert, heißt es.

(Symbolbild)