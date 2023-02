Bahn-Ausbau: Erste Voruntersuchungen zwischen Hof und Marktredwitz

Ob und wann die Bahnstrecke von Hof nach Nürnberg Oberleitungen bekommt – das ist derzeit völlig offen. Dem Bundesverkehrsministerium sind die Kosten im Vergleich zum Nutzen zu hoch. Was aber fix ist: Die Bahn will die Strecke von Hof über Marktredwitz nach Obertraubling bei Regensburg elektrifizieren und ausbauen – den sogenannten Ostkorridor Süd. Die ersten Arbeiten stehen schon jetzt an.

Schon jetzt im Februar könntet ihr Bahnmitarbeiter entlang der Strecke zwischen Hof und Marktredwitz sehen. Sie untersuchen den Baugrund, führen Messungen durch; zum Beispiel wie sich Erschütterungen durch Bauarbeiten aufs Umfeld auswirken. Sehr genau gucken Umweltexperten der Bahn darauf, wie sich Tiere dort verhalten. So legen sie zum Beispiel entlang der Gleise künstliche Verstecke an, um die Tiere zu beobachten. Im März gehts dann darum, was Anwohner von den Erschütterungen mitbekommen könnten. Betroffene Anwohner bekommen dann auch Besuch von Bahnmitarbeitern – das wird aber vorher mitgeteilt. Die Voruntersuchungen sollen bis Ende des Jahres dauern.