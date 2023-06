Nach dem Schuss auf einen 22-Jährigen am Bahnhof von Peine sitzt der geständige Armbrust-Schütze in Untersuchungshaft. Bei seiner (…)

Mann gesteht Armbrust-Attacke an Bahnhof

Um welche Art Bombe es sich handelt, war lange nicht klar. Am Sonntag stellte sich in Hannover heraus: Der Blindgänger aus dem Zweiten (…)

500-Kilo-Fliegerbombe in Hannover gesprengt

In der Kleinstadt Peine schießt ein 29-Jähriger am Bahnhof mit einer Armbrust auf einen Passanten. Ein junger Mann wird verletzt. Die (…)

Weltkriegsbombe? – Hannoveraner müssen Wohnungen verlassen

Um die Stelle zu erkunden, an der eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wird, müssen rund 8100 Menschen am Sonntag in Hannover (…)