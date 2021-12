Bäume statt Böller: Stadt Marktredwitz sammelt für den GREEN PARK Fichtelgebirge

Raketen, Knallfrösche und Böller – auch heuer müssen wir darauf zum Jahreswechsel verzichten. Wer stattdessen lieber für einen guten Zweck spenden möchte, hat dazu auch in diesem Jahr in der Stadt Marktredwitz Gelegenheit. Mit der Aktion „Bäume statt Böller“ sammelt die Stadt bereits seit das dritte Jahr in Folge Geld, um weiter in die Begrünung investieren zu können. Die diesjährigen Spendensummen fließen in den „Green Park Fichtelgebirge“ im Ortsteil Oberredwitz. Dort werden im Frühjahr mehr als 50 Obstbäume gepflanzt. Bei einem Spaziergang könnt ihr dort also in Zukunft Äpfel, Birnen oder auch Kirschen naschen. Für alle, die sich an der Aktion gern beteiligen möchten, gibt es mehr Infos auf unserer Website:

Stadt Marktredwitz, Sparkasse Hochfranken,

IBAN: DE62 7805 0000 0810 0113 61,

BIC: BYLADEM1HOF,

Verwendungszweck „Bäume statt Böller“.

Auf Wunsch wird auch eine Spendenquittung ausgestellt. Bitte in diesem Fall bei der Überweisung „Bitte Spendenquittung“ und die Adresse angeben. Eine Spendenquittung kann erst ab einem Betrag von 200 Euro ausgestellt werden. Bei Summen, die unter diesem Betrag liegen, genügt der Kontoauszug bzw. die Überweisungsbestätigung als Spendennachweis.