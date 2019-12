Bäume statt Böller: Marktredwitz setzt auf Umweltschutz

Zahlreiche Aktionen zum Klimaschutz hat es in der Euroherz-Region in diesem Jahr bereits gegeben. Die Stadt Marktredwitz startet zum Jahresende jetzt mit der Aktion Bäume statt Böller. Dabei verbietet die Stadt zwar nicht, Feuerwerk an Silvester abzuzünden. Sie appeliert aber an den Umweltgedanken der Bürgerinnen und Bürger. Wie die Aktion funktioniert:

Es gibt ein sogenanntes Baumkonto. Jeder, der möchte, kann dort einen Betrag seiner Wahl spenden. Die Idee: Das Geld, das man bisher für Knallkörper ausgegeben hat, soll man so in Umweltschutz investieren. Den Erlös nutzt die Stadt für das Projekt Obstwiese. Der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel pflanzt die Bäume dann mit den Kindern der Stadt. So soll eine Alternative zum Feuerwerk mit nachhaltiger Wirkung, statt Sekundeneffekt geboten werden.