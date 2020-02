Bäume statt Böller: Marktredwitz pflanzt

Der Januar ist rum, Silvester schon ein bisher her. In Marktredwitz zeigt sich jetzt das Ergebnis der Aktion Bäume statt Böller. Dazu hat die Stadt kurz vor dem Jahreswechsel ja wie berichtet aufgerufen. Statt Geld für Feuerwerk auszugeben, konnten die Bürgerinnen und Bürger spenden. Mit dem Geld soll jetzt eine Obstwiese entstehen. Das Ergebnis der Aktion: Fast 600 Euro sind zusammengekommen. Heute Nachmittag um 15.30 Uhr (DI) pflanz der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel die Obstwiese auf der Grünfläche in der Wölsauer Straße an. Alle können dabei mithelfen.