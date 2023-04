Bäume gefällt: Grundstückseigentümer soll zahlen

Wer Bäume auf seinem eigenen Grundstück fällen möchte, sollte trotzdem lieber mal bei der Stadt oder der Gemeinde nachfragen. Das könnte nämlich ganz schön nach hinten losgehen, wenn die Kommune eine entsprechende Baumschutzverordnung erlassen hat. In der Stadt Hof hat ein Grundstückseigentümer in Moschendorf mehrere Bäume gefällt. Die Stadt hat ihn daraufhin verpflichtet, sechs Ersatzpflanzungen vorzunehmen und für vierzehn weitere Bäume Ausgleichszahlungen zu entrichten. Darum geht es am Vormittag bei einer Verhandlung vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth. Der Eigentümer hatte nämlich gegen die Verpflichtung geklagt.