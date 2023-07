Bärnau: Polizisten retten Schwanenfamilie

Tiere auf der Fahrbahn – diese Meldung haben wir bei Radio Euroherz auch schon öfter durchgeben müssen. In Bärnau im Landkreis Tirschenreuth waren gestern mehrere Schwäne auf der Staatsstraße unterwegs. Eine Schwanenfamilie hat einen Ausflug unternommen, konnte wegen der Schutzplanken aber die Fahrbahn nicht mehr verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten haben zunächst versucht, die Tiere mit einem Ast vor der Straße zu leiten. Das hat aber nicht funktioniert. Sie haben die Schwäne deshalb am Kragen und an den Flügen gepackt und von der Fahrbahn getragen. Dort konnte die Familie ihren Ausflug unversehrt fortsetzen.