Baerbock telefoniert mit Irans Außenminister

Außenministerin Baerbock hat eine Reise nach wiederholten Pannen am Flugzeug abbrechen müssen. Das stößt eine Debatte um Reformbedarf (…)

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke muss sich wegen einer Rede in Sachsen-Anhalt vor Gericht verantworten, weil er NS-Vokabular verwendet haben (…)

«Bundesstaat der Extreme»: Baerbock zu Gast in Texas

Baerbock: Texas wichtig für Energie- und Klimatechnologie

Direkt nach ihrem Besuch in der Ukraine besucht Außenministerin Baerbock Texas. In dem Südstaat und später in der Hauptstadt Washington (…)