„Bänkla zum Waafn“: Neue Sitzgelegenheiten in der Hofer Ludwigstraße

Wie kommt mehr Leben in die Innenstadt? Hof versucht es mal wieder mit Sitzgelegenheiten in der Ludwigstraße. Die „Bankla zum Waafn“ sollen Leute in die Geschäfte locken. Vor vier Jahren hat es schon mal einen Versuch gegeben, der allerdings gescheitert ist. Nach Beschwerden von Geschäften und Bürgern und unappetitlichen Vorfällen war das Projekt nach nur einer Saison wieder Geschichte. Das modernere Aussehen der neuen Bänke bekommt schon mal Zuspruch:

Auch die Händler in der Ludwigstraße beeindruckt das Design. Ob die neuen Bänke tatsächlich auch mehr Kundschaft in die Geschäfte locken und diesmal von Vandalismus verschont bleiben, dazu sind sie allerdings noch sehr zurückhaltend:

– so Tanja vom Concept Store Souvenir Hof.

Foto: So sahen die Verweilinseln noch 2019 aus – komplett aus Holzpaletten gestaltet.