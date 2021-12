Bändchen-Konzept in Marktredwitz und Hof?: Städte sind nicht überzeugt

Wer aktuell in Bayern im Einzelhandel einkaufen möchte, muss nachweisen, dass er entweder geimpft oder genesen ist. Um die Nachweiskontrollen zu vereinfachen, gibt es in einigen Städten bereits ein Konzept: Die Kunden zeigen im ersten Geschäft ihren 2G-Nachweis vor und bekommen ein Bändchen an den Arm, das dann in allen weiteren Läden als Nachweis ausreicht. Auch in Hof und Marktredwitz war das im Gespräch.

Die Stadt Marktredwitz ist von dem Bändchen-Konzept nicht überzeugt. Sebastian Macht vom Stadtmarketingverein mak-netisch glaubt nicht, dass die Kontrollen durch die Bändchen schneller gehen. Auch die Stadt Hof sieht das Konzept kritisch: Wenn beispielsweise ein Kunde mit einem nachgemachten Bändchen in den Laden kommt, muss bei möglichen Infektionen der Ladenbesitzer dafür geradestehen.

Für beide Städte liegt die Verantwortung zur Nachweiskontrolle bei den Händlern selbst.

Im Gespräch mit REH erklären beide, das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hätte entschieden, solche Bändchen-Konzepte seien in Bayern unzulässig.

Auch die Stadt Bamberg hatte über so ein Konzept nachgedacht. Durch den Beschluss des Ministeriums, den auch der Handelsverband Bayern auf seiner Webseite bestätigt, würde sich dies aber erübrigen.