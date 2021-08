Die Tage, an denen wir im Freibad oder im Badesee schwimmen konnten, haben sich in diesem Sommer bisher in Grenzen gehalten. Diese Woche bekommen wir aber noch etwas Sonne ab. Wenn ihr euch im Landkreis Wunsiedel im Wasser abkühlen wollt, solltet ihr an einigen Stellen vorsichtig sein. Für den Weißenstädter See und den Langen Teich in Selb gibt es nämlich eine Badewarnung. In beiden Gewässern sind Blaualgen aufgetaucht, das hat das Landratsamt mitgeteilt.