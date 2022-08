Badewarnung: Blaualgen im Weißenstädter See

Kein Regen in Sicht und seit Wochen Hitze: Perfektes Wetter, damit sich Blaualgen in den Seen vermehren können. So auch zuletzt im Tauperlitzer Quellitzsee.

Auch in Weißenstadt gibt’s jetzt eine Badewarnung. Im Weißenstädter See haben sich ebenfalls Blaualgen angehäuft. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge rät: Schwimmt nicht in belasteten Bereichen und lasst eure Kinder dort nicht baden. Ansammlungen von Blaualgen sind an deutlich sichtbaren grün-braunen Schlieren erkennbar und treiben in Matten auf dem Wasser. Der Wind treibt sie meist in den Uferbereich. Das Wasser solltet ihr auf keinen Fall schlucken. Blaualgen sind giftig und können Hautreizungen verursachen. Wer größere Mengen Wasser schluckt, muss mit Durchfall bis hin zu Leber- und Nierenerkrankungen rechnen.