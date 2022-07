Nach einem Badeunfall in Schwaben ist die Leiche eines 69-Jährigen entdeckt worden. Die Polizei hatte den Mann seit Freitag gesucht, nachdem er beim Schwimmen in einem Badesee bei Aindling (Landkreis Aichach-Friedberg) untergegangen war. Warum der Mann unterging, war zunächst nicht bekannt. Möglicherweise habe er an körperlichen Beschwerden gelitten, teilte die Polizei am Sonntag mit.