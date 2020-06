Badeunfall in Trebgast: Unglücksursache weiter unklar

Nach der Familien-Tragödie am Badesee in Trebgast im Landkreis Kulmbach ist die Ursache des tödlichen Badeunfalls weiterhin unklar. Die Obduktion der beiden Leichen, die am Donnerstag Abend aus dem Trebgaster Badesee geborgen worden sind, war für gestern anberaumt – mit einem Ergebnis sei laut Polizei aber erst in den kommenden Tagen zu rechnen.

Bis dahin stellt sich weiter die Frage, wie der 27 Jahre alte, durchtrainierte Vater und seine vierjährige Tochter ums Leben gekommen sind.

Die Kripo ermittelt zu der Tragödie. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bisher keine. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat die Beiden am Donnerstag nach 11 Uhr am Badesee gesehen?