Badeunfall im Weißenstädtersee: Vermisste Frau tot aufgefunden

Bei dem schönen Wetter verbringen im Moment viele Menschen ihre freie Zeit an den Badeseen in der Region. Immer wieder kommt es aber auch zu Badeunfällen. Am frühen Montagabend ist eine 73-jährige Frau von ihrem Stand-up Paddleboard in den Weißenstädtersee gefallen und untergegangen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken waren neben der Wunsiedler Polizei auch Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie Tauchertruppen der DLRG im Einsatz, um nach der Frau zu suchen. Zur Unterstützung kreisten außerdem ein Rettungshubschrauber sowie Drohnen mit Wärmebildkamera über dem See. Letztendlich konnte die Frau jedoch nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Die Kripo Hof hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.