Badespaß: Stadtbad Plauen und Therme Bad Steben öffnen

Bei erwarteten Temperaturen um die 30 Grad zieht es euch wahrscheinlich eher ins Freibad oder an den See. Nach und nach machen aber auch die Thermen und Saunen wieder auf. In Bad Steben könnt ihr ab heute (16.6.) wieder die Wasserwelten, das Saunaland und den Wellness-Dome wieder nutzen. Die Dampfbäder bleiben wegen der Aerosole noch geschlossen. Gleichzeitig dürfen maximal 300 Personen in die Therme.

In Plauen öffnen heute das Stadtbad und die Sauna wieder. Das Tarifsystem hat sich aber geändert. Ab sofort könnt ihr euch nur ein eineinhalb Stunden Ticket oder eine eineinhalb Stunden Familienkarte kaufen. Die Nachzahltaktung wurde auf 15 Minuten reduziert und kostet jetzt 50 Cent. Für das Stadtbad braucht ihr keinen negativen Corona-Test. Für die Sauna müsst ihr getestet sein, außer ihr seid vollständig geimpft oder genesen.