Badespaß: HofBad und HofSauna öffnen wieder

Die heißen Badetage haben sich diesen Sommer in Grenzen gehalten. Entweder war es zu kalt, oder es hat geregnet. Wenn ihr Lust habt, ein paar Bahnen zu ziehen, dann könnt ihr das in Hof ab sofort auch wieder drinnen tun. Das HofBad und die HofSauna öffnen nämlich heute wieder. Aktuell gilt die 3G-Regel in der Stadt Hof nicht. Sobald die Inzidenz aber wieder drei Tage in Folge über 35 liegt, müsst ihr einen negativen Test mitbringen, wenn ihr nicht geimpft oder genesen seid. Der Montag ist im September ab sofort ausschließlich für das Schüler- und Vereinsschwimmen reserviert. So will die Stadt die während der Pandemie ausgefallenen Kurse nachholen.