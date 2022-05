Seit dem Wochenende könnt ihr schon in einigen Freibädern der Region plantschen. In dieser Woche folgt das Anschwimmen in weiteren Bädern. Ab heute habt ihr die Chance, euch im Freibad in Bad Steben abzukühlen. Das Bad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Am kommenden Samstag öffnen außerdem das Naturbad in Marktredwitz und das Freibad in Münchberg.