Badegäste retten leblosen Mann aus See

Vier Badegäste haben einen Mann aus einem Münchner Badesee gerettet. Wie die Feuerwehr München am Dienstag mitteilte, hatten die Badegäste am Montagabend im Riemer See einen vorbeischwimmenden Badeschuh bemerkt. Kurz darauf hätten sie einen Mann entdeckt, der leblos im Wasser trieb, diesen an Land gezogen und Erste Hilfe geleistet.

Die Einsatzkräfte führten demnach die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, bis der 72-Jährige wieder einen eigenen Herzkreislauf hatte und brachten ihn in eine Münchner Klinik. Laut einem Polizeisprecher besteht für den Mann keine Lebensgefahr mehr. Die Feuerwehr ging zunächst von einem Badeunfall aus.