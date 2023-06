Bad Stebener Ortsteil Carlsgrün: Dorferneuerung schreitet voran

Der Bad Stebener Ortsteil Carlsgrün entwickelt sich weiter. Das ist das Ergebnis des jüngsten Bürgerstammtischs im Ort. Erst kürzlich hat zum Beispiel das neue Dorfgemeinschaftshaus den bayerischen Staatspreis bekommen. Das sei ein weiterer Ansporn für die Dorferneuerung in Carlsgrün, so Bad Stebens Bürgermeister Bert Horn. Mit ersten Maßnahmen soll es bald losgehen. Zum Beispiel steht die Sanierung des Wasserleitungsnetzes und des Kanalsystems an. Dafür wird der Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung voraussichtlich Aufträge in Höhe von sechs Millionen Euro vergeben, heißt es.