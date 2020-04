Bad Steben: Wiesenfest und Kirchweih am 1. Mai abgesagt

Das Corona-Virus hat die Welt immer noch im Griff. Deshalb müssen auch einige Veranstaltungen in der Region abgesagt werden. Neben Selb, Hof und vielen weiteren Städten, trifft es jetzt auch den Markt Bad Steben: Wie Bürgermeister Bert Horn gegenüber Radio Euroherz bestätigt, sind sowohl das Wiesenfest, als auch die Kirchweih am ersten Mai abgesagt. Den Lieferanten, die für die Kirchweih bereits ihre Stände gebucht haben, bietet der Markt an, die Buchungen auf die Herbstkirchweih zu übertragen, so Horn abschließend.