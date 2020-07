Bad Steben: Vermeintliche Wahlfälschung Thema im Gemeinderat

Der Verdacht auf Wahlfälschung bei der Gemeinderatswahl in Bad Steben ist am Abend Thema im Gemeinderat gewesen. Die CSU-Fraktion hatte sich nach dem aktuellen Stand des Verfahrens erkundigt. Zentrale Frage: Bleiben die Beschlüsse des Gemeinderats gültig, wenn sich am Ende die Wahlmanipulation bestätigt? Laut Bürgermeister Bert Horn habe die Kommunalaufsicht am Landratsamt Entwarnung gegeben. Selbst im Fall einer Wahlwiederholung behielten die Beschlüsse des Gemeinderats ihre Gültigkeit.

Wie berichtet, haben Kripo und Staatsanwaltschaft das Bad Stebener Rathaus im März nach einer anonymen Strafanzeige wegen des Verdachts der Manipulation bei der Gemeinderatswahl durchsucht. Dabei haben die Beamten zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt.