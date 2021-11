Bad Steben und Lichtenberg: Bürgerbus feiert Jubiläum

Der öffentliche Nahverkehr auf dem Land ist oft sehr schlecht aufgebaut. Vor allem ältere Menschen sind dadurch nicht mobil. In Bad Steben und Lichtenberg gibt es dafür den Bürgerbus. Das Projekt gibt es jetzt schon fünf Jahre. Mittlerweile verbinden vier Buslinien Bad Steben mit Lichtenberg. Das Besondere: Die Fahrer sind ehrenamtliche Helfer. Die Fahrten organisiert der Bad Stebener Seniorenbeauftragte Dietmar Friedrich. Bei einem Jahresabschlusstreffen haben die Bürgermeister von Lichtenberg und Bad Steben die Fahrer verabschiedet, die Ende des Jahres aufhören, darunter zwei Fahrer, die von Anfang an am Projekt beteiligt waren.