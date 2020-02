Bad Steben: Touristen kommen in Scharen

Das vergangene Jahr ist ein gutes Jahr für den Tourismus in der Region gewesen. Im Landkreis Hof hat die Zahl der Besucher nochmal stark zugenommen – davon hat auch die Gemeinde Bad Steben profitiert, wie es aus dem Rathaus heißt. Fast 50.000 Menschen haben den Kurort vergangenes Jahr besucht – ein Plus von etwa 3000 Besuchern. Einziger Wehrmutstropfen: Die Touristen bleiben nicht mehr so lange in Bad Steben wie früher.

Dafür geht der Positivtrend heuer genauso weiter: Im Januar sind es schon 23% mehr Besucher gewesen als im Vorjahresmonat. Ein großer Faktor dabei ist sicherlich auch die Auszeichnung als Top Kurort 2020 durch das Magazin Focus Gesundheit.