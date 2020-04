Bad Steben: Neue Nutzung für Rehaklinik am Park

Wo bringt man Bewohner von Alten- und Pflegeheimen unter, die vorübergehend in Isolation müssen? Stadt und Landkreis Hof nutzen dazu jetzt die Rehaklinik „Klinik am Park“ in Bad Steben. Grund ist die Allgemeinverfügung vom 3. April, nach der sich Pflegeheimbewohner, die zuletzt in einer Klinik waren und nun entlassen werden können, zwei Wochen getrennt von den sonstigen Bewohnern ihres Stammheimes aufhalten müssen. Voraussetzung für die Aufnahme in Bad Steben ist, dass das Stammheim nicht genug Platz hat, um betroffene Bewohner getrennt unterzubringen. Wegen der momentanen Situation betreut die „Klinik am Park“ derzeit keine Reha-Patienten. Aktuell sind in der Bad Stebenener Rehaklinik neun Pflegeheimbewohner untergekommen.