Bad Steben: Immer mehr Wohnmobil-Übernachtungen

Urlaub im Wohnmobil boomt – auch Bad Steben profitiert davon. So sind die Übernachtungszahlen auf dem Stellplatz in der Nähe von Kurpark, Therme und Freibad erneut gestiegen. Wie die aktuellen Gästezahlen ergeben, gab es im vergangenen Jahr über 8.200 Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz. 4.550 Menschen waren zu Gast – das ist ein Plus von 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kurdirektor Ottmar Lang sieht sich in seinem Marketing für Therme und Wohnmobilstellplatz bestätigt. Dazu zählt er unter anderem die erneuten Messe-Aufritte auf der CMT in Stuttgart, dem Caravan-Salon in Düsseldorf und der T&C in Leipzig.