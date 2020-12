Bad Steben: Ermittlungen wegen Wahlfälschung eingestellt

Viel ist im Jahr 2020 passiert – dass heuer auch Kommunalwahlen in Bayern stattgefunden haben, kommt manchen vielleicht unwirklich vor. Denn das war noch ganz zu Beginn der Corona-Krise. In Bad Steben war die Wahl aber noch lange nach dem 15. März ein Thema. Es soll Wahlmanipulation im Spiel gewesen sein. Dasszumindest hat in einer anonymen Anzeige gestanden, die bei der Staatsanwaltschaft Hof eingegangen war. Mehrere Personen sollen sich Vollmachten von Senioren, die in Bad Steben im Betreuten Wohnen leben, geholt und für sie gewählt haben. Dem ist die Staatsanwaltschaft nachgegangen und hat dabei unter anderem auch die Gemeindeverwaltung auf Hinweise durchsucht. Jetzt teilt sie mit: Die Anschuldigungen haben sich nicht bestätigt. Das Verfahren zu einer möglichen Wahlfälschung in Bad Steben ist damit eingestellt.