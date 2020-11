Bad Steben hat bereits die Therme und die Spielhalle, die geplanten Frankenwaldbrücken werden in Zukunft sicherlich noch mehr Touristen in den Ort locken. Damit die auch dorthin kommen, soll die Höllentalbahn wieder aktiviert werden – das zumindest stellt sich der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow vor. Bei einem Ortstermin in Bad Steben mit dem Hofer Landrat Oliver Bär hat er das nochmal betont. Bei dieser Gelegenheit hat er sich auch ins goldene Buch der Marktgemeinde eingetragen.