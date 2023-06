Die Leiche eines Mannes ist gestern (12.6.) in einem Auto auf einem Supermarktparkplatz in Bad Staffelstein entdeckt worden. Offenbar hatte der Wagen mehrere Tage dort gestanden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 45-jährigen Ukrainer. Passanten hatten den leblosen Körper im Auto gesehen und die Polizei gerufen. Die Kripo ermittelt, wie in einem solchen Fall üblich. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit aber nicht.