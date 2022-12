Bad Lobenstein: Stellvertretender Bürgermeister begrüßt Razzia

Die Bad Lobensteiner sind offenbar nicht unglücklich über die Razzia gestern im Jagdschloss von Heinrich XIII. Prinz Reuß. „Die Zeit war reif, dass hier endlich etwas passiert“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Und auch der amtierende Bürgermeister hat den Großeinsatz gegen Verdächtige aus der Reichsbürgerszene begrüßt. Der Deutschen Presseagentur sagt Klaus Möller: „Wir haben immer Mal wieder Probleme mit Reichsbürgern in unserer Stadt gehabt. Es ist gut, dass da jetzt mal durchgegriffen wird.“ Den Prinzen kenne er aber nicht persönlich.

Heinrich XIII. Prinz Reuß ist gestern in Frankfurt festgenommen worden. Er gilt als Rädelsführer eines geplanten, gewaltsamen Umsturzes in Deutschland und sollte offenbar Oberhaupt eines neuen Staates werden. Über 3000 Spezialkräfte der Polizei waren gestern bei der bundesweiten Razzia beteiligt.

Prinz Reuß war heuer bei einem Empfang in Bad Lobenstein als Gast geladen. Auf Nachfrage, warum der damalige Bürgermeister Thomas Weigelt einen mutmaßlichen Reichsbürger eingeladen hat, hat dieser den Reporter attackiert.