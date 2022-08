Bad Lobenstein: Alle Hintergründe zu Attacke auf Reporter

Er sei schockiert und fassungslos, schreibt Landrat Thomas Fügmann auf Facebook. Angst, Einschüchterung und Gewalt dürfen nie Mittel der Auseinandersetzung sein, sagt Bundesinnenministerium Faeser. Die jüngsten Vorfälle in Bad Lobenstein haben bundesweit für Aufsehen gesorgt. Konkret geht es um den Vorwurf, Bürgermeister Thomas Weigelt habe am Samstag einen Journalisten angegriffen. Auch ein Video davon ist im Netz viral gegangen. Der Journalist hat Anzeige erstattet, die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Dazu Stefanie Kurrat von der Landespolizeiinspektion in Saalfeld:

Hintergrund war laut dem stellvertretenden OTZ-Chefredakteur Tino Zippel, dass der angegriffene Journalist dem Bürgermeister Fragen stellen wollte. Zu einem Empfang der Stadt Bad Lobenstein sei nämlich ein sogenannter Reichsbürger eingeladen gewesen. Daraufhin soll die Attacke passiert sein:

Der Bad Lobensteiner Bürgermeister Thomas Weigelt war auch schon zuvor durch Aussagen in den sozialen Netzwerken aufgefallen. Weigelt soll der Bundesregierung Lügen und Verrat vorgeworfen haben. Er soll geschrieben haben, dass Energiepreise nichts mit dem Krieg zu tun hätten und die Regierung das Volk systematisch ausplündern und verraten würde. Daher gab es auch ein Abwahlverfahren, dass er durch eine zu geringe Wahlbeteiligung knapp überstanden hat.Zudem läuft auch ein Disziplinarverfahren der Rechtsaufsichtsbehörde des Saale-Orla-Kreises gegen ihn. Das wurde laut dem Landratsamt nun um die jüngsten Vorfälle erweitert. Die möglichen Konsequenzen reichen von einem Verweis oder einer Geldstrafe bis hin zu einer Zurückstufung oder Entfernung aus dem Beamtenverhältnis.

Weigelt selbst bestreitet die Vorwürfe und unterstellt dem Journalisten Peter Hagen eine persönliche Fehde gegen ihn, unprofessionelles Verhalten und wiederholte Provokationen. Diese hätten am Wochenende – als das Video von der Handgreiflichkeit entstanden ist – ihren Gipfel erreicht, meint Weigelt.

Foto: Reporter Peter Hagen mit verbundenem Ellenbogen.