Bad Elster: Spendenaufruf für neue Rutsche

Die Rutsche ist meistens eines der beliebtesten Spielgeräte auf dem Spielplatz. Im Albert-Park in Bad Elster müssen die Kinder aktuell auf den Spaß verzichten. Die Rutsche ist durch die Witterung in die Jahre gekommen und splittert schon an den Seiten. Da der Spielplatz von einer Elterninitiative betreut wird, muss erstmal Geld für eine neue Rutsche her. Das versuchen die Eltern jetzt durch Spenden zu sammeln. Die Rutsche kostet etwa 1.000 Euro, der halbe Kaufpreis ist schon fast zusammengekommen. Ihr könnt also noch spenden.

Sparkasse Vogtland

IBAN: DE56 870 580 00 3 723 002 756

Kontoinhaber: Stadtverwaltung Bad Elster

Verwendungszweck: Spielplatz im Albert-Park