Bad Elster: Baumaßnahme für seniorengerechte Wohnungen startet

Im Alter in seinen eigenen vier Wänden zu wohnen, ist sicher für viele ein Wunsch. In Bad Elster entstehen jetzt solche seniorengerechte Wohnungen. Ab Herbst 2021 sollen die 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen bezogen werden können. Am Kuhberg 63 kann die Baumaßnahme jetzt starten. Auch die Tagespflege eröffnet dann im Herbst nächsten Jahres ihre Türen. Dort gibt es dann 23 Plätze. Heute informieren die Verantwortlichen über die Baumaßnahme. Mit dabei ist unter anderem auch der Bürgermeister von Bad Elster, Olaf Schlott.