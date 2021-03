Bad Elster/Bad Brambach: Keine Konzerte, kein Theater bis Ende April

Kunst- und Kulturfreunde müssen weiter auf Theater, Konzerte und Festspiele verzichten. Die Chursächsische Veranstaltungs GmbH und die Chursächsische Philharmonie hat bis Ende April alle Veranstaltungen in Bad Elster und Bad Brambach abgesagt. Das heißt: Keine Festpiele, Konzerte und dergleichen im König Albert Theater, in der KunstWandelhalle und im Königlichen Kurhaus, alle Führungen und Ausstellungen im Sächsischen Bademuseum Bad Elster sind abgesagt. Die Verantwortlichen arbeiten an Ersatzterminen, gebuchte Tickets nimmt die Chursächsische Veranstaltungs GmbH zurück oder bucht um.

Für Gutscheine, Tickets und weitere Fragen steht der Ticketservice selbstverständlich allen Gästen telefonisch bzw. digital von Montag bis Donnerstag (ausgenommen Gründonnerstag, 01.04.21) von 10.00 – 16.00 Uhr unter der Hotline 037437/53 900 oder ticket@chursaechsische.de zur Verfügung.