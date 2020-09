Bad Brambach: Badelandschaft und Saunadorf wieder offen

In Bad Brambach kann ab sofort wieder gebadet und geschwitzt werden: nach erfolgreicher Generalsanierung in Millionenhöhe haben seit heute Badelandschaft und Saunadorf wieder ihre Pforten geöffnet – das teilt die Sächsische Staatsbäder GmbH mit. In der Badehalle und angrenzenden Bereichen wurden demnach unter anderem rund 8.000 neue Fliesen verbaut. Neue Badewassertechnik ermögliche ungetrübten Aufenthalt im Wasser unter besten Hygienebedingungen, heißt es. Außerhalb des Wassers sorgen 350 Quadratmeter Fußbodenheizung für Wärme an den Füßen und drei Lüftungsgeräte bringen ständig frische Luft.