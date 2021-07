Früher sind es wir gewohnt gewesen, dass wir im Sommer an fast jedem Wochenende auf einem Markt handgemachte Schätze kaufen konnten. Im Lockdown war dann nur noch Online-Shopping angesagt. Morgen (SO) könnt ihr aber wieder über den Künstlermarkt in Bad Berneck schlendern. Über 80 Aussteller haben sich auf dem Festplatz am Anger angekündigt. Sie verkaufen Kleidung, Taschen, handgegossene Kerzen und beschriftete Holzschilder. Der Künstlermarkt in Bad Berneck startet morgen um 10 Uhr.