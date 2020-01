Bad Alexandersbad: Stiftung unterstützt Pläne für Reha-Klinik

„Wenn ich wieder gesund bin, gründen wir eine Stiftung“ hatte ihr Mann zu Brigitte Hollering gesagt, nachdem er an Krebs erkrankt war. Den Kampf gegen die Krankheit hat er leider verloren, aber seine Vision ist Wirklichkeit geworden – im Oktober hat seine Frau die Brigitte und Berthold Hollering-Stiftung gegründet.

Das Kapital daraus soll nun dem geplanten Reha-Zentrum für schwerkranke Kinder in Bad Alexandersbad zugute kommen. Heuer starten die ersten Behandlungsangebote mit Schwerpunkt auf dem Feld der Osteopathie. Dann noch im alten Kurhaus. Das möchte die Gemeinde dementsprechend umbauen, bis es an die Umsetzung eines neuen Gebäudes geht. Die Planungen für das Reha-Zentrum laufen zwar schon, werden aber wohl noch einige Jahre in Anspruch nehmen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Schirmherr der Projekts, der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich, dankt Brigitte Hollering für ihr Zeichen der Nächstenliebe. Sie sei ein leuchtendes Vorbild in unserer Gesellschaft.