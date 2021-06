Bad Alexandersbad: Startschuss fällt für einzigartiges Osteopathie-Zentrum

Wenn man als Kind schon die Diagnose Krebs bekommt ist das oft ein Schock für die ganze Familie. In so einem Fall freut man sich über jede Unterstützung. Genau das leistet im Besonderen ab sofort das neue Osteopathische Kinder-Zentrum Filumi in Bad Alexandersbad. Zu diesem Zweck hat sich eigens die Bertold und Brigitte Hollering Stiftung gegründet. Mit einer Spende von mehreren Millionen Euro will Brigitte Hollering den letzten Wunsch ihres an Krebs verstorbenen Mannes erfüllen. Er hatte sich gewünscht, dass krebskranke Kinder Hilfe bekommen. Bei einem Empfang am Abend fällt der offizielle Startschuss für das in Deutschland einzigartige Projekt.